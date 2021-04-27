В Брюсселе Вучичу пообещали ускорить процесс вступления  Сербии в ЕС

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В административной столице ЕС президент Сербии Александр Вучич провел встречи с рядом высокопоставленных европейских чиновников.

В общении гостем из Белграда представители ЕС на сей раз использовали стратегию «пряника».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич провел сегодня встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Вархейи, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и Специальным посланником ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком.

«Мы говорили о борьбе с пандемией COVID-19, восстановлении экономики, процессе присоединения, где мы хотим видеть продолжение позитивных событий в области верховенства закона, диалоге между Белградом и Приштиной и железной дороге между Белградом и Северной Македонией. , которую мы готовы поддержать », – написала в своем твиттере по итогам встречи Урсула фон дер Ляйен.

Впоследствии президент Сербии рассказал, что он договорился Брюсселе о поддержке ЕС строительства железной дороги между Белградом и Нишем, а также от Ниша до границы с Северной Македонией.

«Я говорю это, потому что мы получим от 35 до 50% средств из фондов ЕС для этого проекта… Для нас это большие деньги, от 600 до 700 миллионов евро на этот проект », – пояснил Вучич.

В свою очередь вместе с Вархейи гость из Сербии обсуждал «применение новой методологии для ускорения пути Сербии в ЕС и реализацию инфраструктурных проектов в Сербии и регионе». Представитель Брюсселя заявил, что Европейская комиссия готова работать над ускорением европейского пути Сербии. А также похвалил Сербию за выдающиеся результаты кампании по вакцинации и помощь, которую она оказала другим странам региона, предоставив вакцины.

В свою очередь по итогам беседы с президентом Сербии Жозеп Боррель отметил, что ЕС полностью привержен европейской перспективе Западных Балкан, добавив, что Сербия является центром этого региона.

«Переговоры о присоединении должны быть более динамичными, и это может произойти только при большем прогрессе в области реформ и их реализации. ЕС ожидает, что Сербия предпримет усилия по реформам, особенно в области верховенства закона и свободы СМИ …Доказательством приверженности (к вступлению Сербии в ЕС – ред.) является то, что за последние 14 лет ЕС выделил Сербии почти 3 миллиарда евро для улучшения качества жизни граждан, а также на проведение реформ», – отметил Верховный представитель ЕС.

«Мы приехали в Брюссель с добрыми намерениями и надеемся, что продолжим работать над этим процессом, чтобы принять более важные решения в предстоящий период. Они говорили нам о верховенстве закона, которое является частью наших переговоров о вступлении в ЕС, а также о других важных вопросах.

Теперь я могу сказать, что мы совместно построим высокоскоростную железную дорогу между Белградом и Нишем, а также из Ниша через Лесковац, Вранье, Табановце, Прешево до границы с Северной Македонией, что будет большим достижением для Сербии. Это очень важно для нас, и я не мог скрыть своей радости, потому что это будет одно из величайших дел, которые мы сделали. Я пригласил высокопоставленных представителей ЕС посетить Сербию. Сегодня я горжусь тем, что я серб и президент Сербии», – прокомментировал итоге поездки в Брюссель Вучич.