В брюссельской мини-Европе появилась украинская приживалка

27.07.2022  08:31 (Мск), Брюссель
Никита Еременко.  
Просмотров: 1312
 
Дзен, ЕС, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

В брюссельском парке «Мини Европа» состоялась официальная церемония открытия миниатюры монумента независимости Украины, который находится в самом сердце Киева.

Об этом сообщает страничка МИД Украины в соцсети.

В брюссельском парке «Мини Европа» состоялась официальная церемония открытия миниатюры монумента независимости Украины, который...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Украинская инсталляция была презентована коротким видео во время онлайн-трансляции второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся 23 июля 2022 по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской», – говорится в сообщении.

Сообщается, что реализовать идею удалось благодаря инициативе посольства Украины в Королевстве Бельгия и в сотрудничестве с руководством парка.

По данным ведомства, инсталляцию государства, не являющегося членом ЕС разместили впервые в истории брюссельского парка.

«Такой шаг – знак солидарности с Украиной и поддержки нашего государства во время борьбы против России. Уверены, что этот символический шаг в виде украинской миниатюры среди государств-членов ЕС обязательно будет иметь свое практическое воплощение в виде официального обретения Украиной членства в ЕС», – добавили в МИД Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть