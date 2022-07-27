В брюссельской мини-Европе появилась украинская приживалка

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Новости Украины

В брюссельском парке «Мини Европа» состоялась официальная церемония открытия миниатюры монумента независимости Украины, который находится в самом сердце Киева.

Об этом сообщает страничка МИД Украины в соцсети.

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«Украинская инсталляция была презентована коротким видео во время онлайн-трансляции второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся 23 июля 2022 по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской», – говорится в сообщении.

Сообщается, что реализовать идею удалось благодаря инициативе посольства Украины в Королевстве Бельгия и в сотрудничестве с руководством парка.

По данным ведомства, инсталляцию государства, не являющегося членом ЕС разместили впервые в истории брюссельского парка.

«Такой шаг – знак солидарности с Украиной и поддержки нашего государства во время борьбы против России. Уверены, что этот символический шаг в виде украинской миниатюры среди государств-членов ЕС обязательно будет иметь свое практическое воплощение в виде официального обретения Украиной членства в ЕС», – добавили в МИД Украины.