«В Буче и Гостомеле мародёрили наши» – киевский политолог

Украина скатилась в состояние родоплеменного уровня, когда любой закон можно продавить силой агрессии, перейти любую границу, спровоцировать насилие.

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский аналитик, журналист, психолог Дмитрий Пастернак-Таранушенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грейвз (американский психолог, доктор психологии, основоположник теории уровней развития человеческих биопсихосоциальных систем, Клер Уильям Грейвз – ред.) исследовал множество обществ, и его последователи исследовали различные общества, и нашли закономерность. Общество развивается по спиральной динамике, ей присвоили цвета, и на каждом уровне, на каждом цвете, есть свои ценности, свои фишки, свои драйвы.

Уровень самый нижний – это уровень физического выживания. Там получается часть уровней, они через один идут – индивидуальные, а часть коллективная.

Вот первый индивидуальный – это физическое выживание, бежевый. Дальше фиолетовый, на котором сейчас на Украине многие находятся, потому что мы сильно свалились в архаику, практически – это родоплеменной уровень.

Следующий красный – всякие агрессоры, захватчики, активные ребята, которые, как правило, индивидуалисты. Практически могут продавить любой закон силой агрессии, продавить любую границу. Можем прийти всё отнять, отжать. Мы должны быть честными и видеть, что у нас этого тоже дофига и больше», – объяснял Пастернак-Таранушенко.