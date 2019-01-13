В Будапеште зиганули на отличненько

13.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

В последние годы в российском политикуме и СМИ создалась традиция тепло отзываться о государственной системе, установленной в Венгрии после демонтажа социалистического содружества.

Венгрию часто хвалят за критику ЕС, противодействие Соросу, стабильное партнёрство с Россией, – да так, что порой создаётся впечатление, будто в центре Европы постепенно формируется чуть ли не островок, дружественный России.

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При этом как-то забывается, что в новой Венгрии запрещена советская и вообще коммунистическая идеология и символика. Из этого запрета вытекает и особое отношение современного венгерского государства к истории Второй Мировой войны, проявляющееся в симпатиях к фашистскому режиму адмирала Хорти – одного из наиболее стойких и последовательных союзников Гитлера.

Отношение к России при этом строится на объявлении исторической вины Советского Союза перед Венгрией за послевоенную «оккупацию», подавление «венгерского освободительного восстания» и более чем сорокалетнее удержание в политической и экономической орбите, из-за чего роль Венгрии в современной Европе якобы сильно принижена и не достигает уровня её бывшей австрийской половинки.

Ну, а поскольку венгерские политики в отличие от своих российских коллег, избытком политкорректности не страдают, то время от времени на территории «крепкого партнёра России» происходят мощнейшие расчехления.

Так, 12 января правительство Венгрии призвало широкие слои общественности «вспомнить мужество дедов, героических венгерских солдат, которые сражались за Венгрию на Дону».

«Сегодня исполняется 76 лет со дня прорыва у излучины Дона. 12 января 1943 года Советская Армия начала атаку на 2-ю венгерскую армию. Венгрия потеряла 120 тысяч солдат, многие из которых попали в плен. Слава героям!», – говорилось в сообщении официальной страницы правительства Венгрии на Facebook.

Стало быть, дедушки современных венгров сражались за Венгрию на Дону. Не слишком ли далеко занесла нелёгкая защитничков? Что забыли они в далёких донских и волжских степях? Каких приключений искали в русском городе Воронеже и на Украине?

Собственно, не 12, а 13 января 1943 года войска Воронежского фронта при поддержке 13-й армии Брянского и 6-й армии Юго-Западного фронтов нанесли удар по позициям 2-й венгерской армии и частям Альпийского итальянского корпуса. Венгерские пособники Гитлера зарылись в промёрзлую землю, надеясь как-нибудь перезимовать, но их надежды пошли прахом.

Уже на следующий день оборона венгров была прорвана, части охватила паника. Советские танки вышли на оперативный простор и громили штабы, узлы связи, склады продовольствия и амуниции противника. Брошенные в бой части 1-й венгерской танковой дивизии и 24-го танкового корпуса вермахта смогли немного снизить темп наступления советских войск, но коренным образом ситуацию не изменил. В ходе сражений января-февраля 1943 года 2-я венгерская армия была практически полностью разгромлена. Её потери составили 150 тысяч рыл и вся техника. Ошмётки «защитников Венгрии» были окончательно добиты в Донбассе.

Менее чем за два года оккупации советской территории венгры успели оставить свой кровавый след. По свидетельствам очевидцев, мадьяр ненавидели даже больше, чем немцев. Существует версия, что командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин, выслушав делегации мирных жителей Острогожского района о зверствах венгерских оккупантов, в сердцах отдал приказ не брать мадьяр в плен.

Что же делали дедушки современных венгерских демократов на нашей земле и почему их и в самом деле старались не брать в плен? Давайте обратимся к документам.

«В Коротоякском районе расстреляно 1 009 мирных жителей, в том числе 287 детей. Увезено на работу в Европу 36 041 человек, в том числе 10 752 несовершеннолетних. Подвергнуто пыткам и истязаниям 15 027 человек, в том числе 3 007 детей».

В Евдаковском районе повешено 145 человек, из них — пять детей. В Острогожске расстреляно 20 детей, в Нижнедевицком районе пять человек сожжено живыми, два человека заморожены (мать с семилетним мальчиком). И таких фактов по каждому селу целые тома на много сотен листов.

«В село Урыв немцы и мадьяры вступили с боями 7-8 июля 1942 г. Жители, не зная языка, не понимали оккупантов и их распоряжения, за что и расстреливались на месте… Всех жителей согнали в Покровскую церковь, тех, кто по старости, болезни или слабости здоровья не мог идти на гору к церкви, убивали на месте. Так были убиты Сергиенко Татьяна Ивановна – 80 лет, Лиходедова Анастасия Власьевна – 92 года, Циблиева Варвара Павловна – 30 лет (слепая) и её сын Иван – 9 лет (её поводырь), Мельников Максим Иванович – 54 года (инвалид без ноги), Марченко Пелагея Сергеевна – 70 лет с внуком на руках – трёхлетним мальчиком Володей.

В маленькой церкви было собрано более 3 тыс. человек… С 11 по 15 июля держали людей без пищи и воды, от духоты, побоев, голода и жажды люди умирали, а над живыми гитлеровцы продолжали издеваться и убивать…

В Покровской церкви оккупанты расстреляли более 30 жителей, от издевательств умерло 8 человек. Особую жестокость палачи проявили при расстреле Портных Матвея Николаевича – 28 лет, Поторочина Якова Андреевича – 30 лет, Котенко – 30 лет, учительницы Акимовой Эмилии Петровны – 47 лет…

Несколько семей были расстреляны все до единого: Землякова У. с тремя детьми, Колодяжная В. с двумя детьми, Буриков П., его жена и пятеро детей…».

«Доношу о фактах чудовищных зверств немецких оккупантов и их венгерских холуев над советскими гражданами и пленными военнослужащими Красной Армии.

Частями армии, где начальником политотдела тов. Клоков, освобождено от мадьяр село Щучье. После того, как из села Щучье были изгнаны оккупанты, политрук Попов М. А., военфельдшеры Коновалов А. Л. и Червинцев Т. И. обнаружили следы чудовищных зверств мадьяр над гражданами села Щучье и пленными красноармейцами и командирами.

Лейтенант Салогуб Владимир Иванович, будучи раненым, был захвачен в плен и зверски замучен. На его теле обнаружено более двадцати (20) ножевых ран.

Младший политрук Большаков Федор Иванович, тяжело раненный, попал в плен. Кровожадные разбойники издевались над неподвижным телом коммуниста. На руках его были вырезаны звезды. На спине несколько ножевых ран…

Жительница города Остогожска Мария Кайданникова видела, как венгерские солдаты 5 января 1943 года загнали группу советских военнопленных в подвал магазина на улице Медведовского. Вскоре оттуда послышались крики. Заглянув в окно, Кайданникова увидела чудовищную картину: «Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне. Они то поднимали его над огнем, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костер. Вдруг пленный опять задергался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык» (Архив Яд ва-Шем. М-33/494. Л. 14.).

Декоммунизация 1942 года, Воронеж. Оккупанты повесили на памятнике Ленина советского солдата

На глазах всего села был расстрелян мадьярами гражданин Кузьменко за то, что у него в хате нашли 4 патрона. Как только гитлеровские холопы ворвались в село, так сразу же стали забирать всех мужчин от 13 до 80 лет и угонять в свой тыл.

Более 200 человек было вывезено ими из села Щучье. Из них расстреляли за селом 13 человек. В числе расстрелянных оказались Пивоваров Никита Никифорович, его сын Пивоваров Николай, Зыбин Михаил Николаевич, заведующий школой; Шевелев Захар Федорович, Коржев Николай Павлович и др.

У многих жителей были отняты вещи и скот. Фашистские бандиты угнали 170 коров и более 300 овец, отнятых у граждан. Многих девушек и женщин изнасиловали. Акт о чудовищных зверствах гитлеровцев вышлю сегодня же».

А вот написанные от руки показания крестьянина Антона Ивановича Крутухина, проживавшего в Севском районе Брянской области:

«Фашистские сообщники мадьяры вступили в нашу деревню Светлово 9/V-42. Все жители нашей деревни спрятались от такой своры и они в знак того, что жители стали прятаться от их, а те которые не сумели спрятаться, они их порасстреляли и изнасильничали несколько наших женщин.

Я сам старик 1875 г. рождения был также вынужден спрятаться в погреб. По всей деревне в ней шла стрельба, горели постройки, а мадьярские солдаты грабили наши вещи, угоняя коров, телят». (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 561-561 об.).

20 мая 1942-го венгерские солдаты в колхозе «4-й Большевистский сев» арестовали всех мужчин. Из показаний колхозницы Варвары Федоровны Мазерковой:

«Когда увидели мужчин нашей деревни, то они сказали, что это партизаны. И этого же числа, т.е. 20/V-42 схватили моего мужа Мазеркова Сидора Борисовича рождения 1862 и сына моего Мазеркова Алексея Сидоровича, год рождения 1927 и делали пытки и после этих мучений они связали руки и сбросили в яму, затем зажгли солому и сожгли людей заживо в картофельной яме. В этот же день они не только моего мужа и сына, они 67 мужчин также сожгли». (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 543-543об.)

Брошенные жителями, бежавшими от венгерских карателей, деревни выжигались. Жительница деревни Светлово Наталья Алдушина писала:

«Когда мы возвратились из лесу в деревню, деревню нельзя было узнать. Несколько стариков, женщин и детей были зверски убиты венграми. Дома были сожжены, скот крупный и мелкий был угнан. Ямы, в которых были закопаны наши вещи, были откопаны. В деревни не осталось ничего, кроме черного кирпича». (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л.517.)

«Таким образом, только в трех русских деревнях Севского района за 20 дней венграми было убито не менее 420 мирных жителей. И это не единичные случаи.

В июне – июле 1942 года части 102-й и 108-й венгерских дивизий совместно с немецкими частями принимали участие в проведении карательной операции против брянских партизан под кодовым названием «Vogelsang». В ходе операции в лесах между Рославлем и Брянском карателями было убито 1193 партизана, 1400 ранено, 498 захвачено в плен, выселено более 12000 жителей.

Венгерские подразделения 102-й (42-й , 43-й , 44-й и 51-й полки) и 108-й дивизий принимали участие и в карательных операциях против партизан «Nachbarhilfe» («Соседская помощь», июнь 1943 года) под Брянском, и «Zigeunerbaron» («Цыганский барон») в районах нынешних Брянской и Курской областей (16 мая – 6 июня 1942 года). Только в ходе операции «Zigeunerbaron» карателями было уничтожено 207 партизанских лагерей, 1584 партизана было убито и 1558 взято в плен».

На Украине лёгкие пехотные части венгров привлекались к карательным операциям с осени 1941 года. От их рук погибли тысячи партизан и десятки тысяч мирных жителей Черниговщины. Совместно с украинскими полицаями и службой безопасности СД, венгерские военные провели в начале марта 1943 года печально известную карательную операцию в посёлке Корюковка, в течение трёх дней зверски уничтожив около 8 тысяч мирных жителей.

Известный советский писатель Илья Эренбург, проехавший по горячим следам отступления немцев, итальянцев и мадьяр по русской земле, написал в книге «Летопись мужества» такие строки: «Однако разбитые части у Воронежа и у Касторного напугали курский гарнизон. Немцы расстреливали венгров на глазах у жителей. Венгерские кавалеристы меняли лошадей на фунт хлеба. Я видел на стенах Курска приказ коменданта: «Жителям города запрещается впускать венгерских солдат в дома».

Такова, в общих чертах, была уважуха гитлеровского сюзерена по отношению к самому верному своему вассалу.

Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на Воронежской земле было установлено, что 60% зверств совершили немцы, 30% – венгры, 5% – итальянцы, 3% – румыны, 2% –финны.

Но при Хрущёве тему геноцида по-тихому замяли, а Ельцин в 1992 году своей подписью даже реабилитировал палача Силарда Бакаи, главкома восточной венгерской оккупационной группы.

А в 2003 г. с помощью местных чиновников в Россоши (Воронежская область) даже был установлен памятник в виде шляпы альпийского стрелка. Не убран он и по сей день. В общественное сознание стал внедряться миф о «цивилизованных» оккупантах.

А вот дело восстановления памяти жертв гитлеровской оккупации, в котором чиновники не видят особого профита, было пущено на самотёк и поддерживается только благодаря усилиям инициативных граждан.

В общем, следует заметить, что в воспитательной работе российских (и советских) властей с руководством Венгрии имеются серьёзные недочёты.

В отличие от властей Германии, Италии, Финляндии, которые усвоили урок и стараются сдерживаться от слишком уж явных проявлений уважухи к своим засланным когда-то в нашу страну упырям, венгры (как и румыны), не прошедшие денацификацию, находятся в стадии непуганых идиотов.

Игнорировать этот плевок никак нельзя. Это именно плевок, и не только в нас, но и в наших предков, соотечественников. И в тех, которые выметали орды непрошеных кровопийц с нашей земли, и тех, что погибли от их рук смертью мучеников.

Хочется надеяться, что ответственные лица России не принесут память о войне в пользу осточертевших прагматизма с политкорректностью, и примут соответствующие меры к страдающим историческим склерозом венгерским политикам.