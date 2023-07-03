В будущее Навального не верят даже бывшие союзники

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Арестованный заочно по делу о фейках об армии московский либерал Максим Кац не верит даже в малую вероятность прихода к власти экстремистской организации-иноагента блогера-уголовника Алексея Навального ФБК.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность такого сценария равна примерно нулю. ФБК к власти не придет. Есть более реалистичные сценарии, менее реалистичные, но ни в каком из них нет приходя к власти ФБК», – сказал Кац.

При этом на предположение Собчак о том, что замещающая Навального и считающаяся агентом британской разведки Мария Певчих может стать генпрокурором, Кац издевательски захохотал.

«Пригожин не станет новой властью. Это более вероятно, чем ФБК, но все равно крайне маловероятно. Люди не любят злых правителей. Только в очень странные времена, но сейчас этим и не пахнет. Если будут реваншистские настроения, ощущение провала, позора, тогда это может быть. Но я не считаю, что так будет», – сказал Кац.

Он полагает, что нынешняя российская власть имеет мощную базу за счет стабильно работающей экономики.

«Думаю, что будет какой-нибудь бюрократический переход. Когда Путин куда-нибудь денется, просто премьер-министр станет президентом. Не будет достаточно времени, чтобы элитам скоординироваться. Думаю, что это самый вероятный сценарий – бюрократический переход», – сказал Кац.

Однако он уверен, что даже при бюрократическом переходе новой власти будет выгодно выбрать «западно-ориентированный путь», и уголовное дело против самого Каца будет закрыто.

В октябре прошлого года в отношении Каца было возбуждено уголовное дело о фейках об армии РФ, суд заочно его арестовал, его объявили в розыск. Кроме того, Генпрокуратура РФ проверяет политика Каца по статьям «Клевета» и «Мелкое хулиганство».

В 2011 году Кац вместе с Навальным входил в «координационный совет оппозиции». В 2013 году Кац входил в штаб Навального на выборах мэра Москвы.