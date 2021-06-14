14.06.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В будущем Путина нет места независимой Украине – Портников

Новости УкраиныРоссийский президент Владимир Путин имеет свою систему ценностей и взглядов, в которой не существует...

Российский президент Владимир Путин имеет свою систему ценностей и взглядов, в которой не существует нынешней Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте финасируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» пишет киевский антироссийский пропагандист-майданщик Виталий Портников.

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«Многие украинцы не хотят замечать то, что у российского президента есть система взглядов и ценностей. Они могут считать, что Путиным руководит прежде всего защита своих интересов и собственного окружения, включая доходы. Без сомнения, этот фактор тоже нельзя отрицать. Но с момента получения власти в России Путин выстраивает и собственное представление о том, как должна выглядеть Россия и каковы ее исторические истоки», – считает Портников.

По его словам, в представлении Путина на территории Советского Союза единственным  полноценным государственным образованием была именно Россия, у которой искали защиты другие народы.

«Путин, как это нетрудно заметить по его последним высказываниям, придерживается именно такого взгляда на прошлое. А значит — и аналогичного взгляда на будущее. Будущее, в котором Украине с независимым курсом просто нет места», – убежден пропагандист.


Он добавляет, что от Путин не может отказаться от своих взглядов.

«Единственное, от чего он может отказаться — так это от воплощения этих взглядов в жизнь. Но произойти это может только под давлением цивилизованного мира. Только в том случае, если цена агрессии против Украины окажется для российского президента неподъемной. И именно для того, чтобы исключить саму возможность российской агрессии против Украины, так важно сотрудничество Украины с Соединенными Штатами и странами Европейского союза и укрепление обороноспособности страны», – резюмирует Портников.

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