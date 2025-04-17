«В будущем видится лишь катастрофа и безнадёга» – львовский нацист

Украина вынуждена принять требования США, иначе она лишится львиной доли западной помощи.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отклонение предложений США будет означать продолжение войны, и, скорее всего, без Америки, с европейской очень дозированной помощью, и опасностью еще больших территориальных потерь.

На этих страхах как раз Трамп базировал и базирует свою позицию. И уже понятно, что позиция США, скорее всего, на какую-то другую, более оптимистичную для Украины не поменяется. И это тоже надо понимать», – сказал Дроздов.