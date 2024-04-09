В Бухаресте причитают: Запад превращает Румынию и Молдову в одну большую Украину

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Украинской армии больше не существует. «Последние украинцы» заканчиваются. Но НАТО нужно воевать с Россией, и альянс теперь намерен воевать до последнего румына. Об этом пишет румынский аналитик-международник Петру Ромошан, сообщает издание Ziarul Evenimentului.

По его словам, у румын есть основания для тревоги: «война стучится в дверь, она приходит в наш дом».

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«Республика Молдова после избрания президента совершила один из самых заметных и опасных атлантистских поворотов в направлении внутренней и региональной стабильности. Майя Санду ведет Молдову к интеграции с Румынией, дабы присоединиться к ЕС и НАТО. С усилением военного сотрудничества между Францией и Молдовой, помимо крупнейшей в Европе военной базы НАТО в Румынии, нетрудно понять, как атлантисты хотят расширить конфликт: они хотят сделать Молдову новой Украиной, а Приднестровье, эту спорную территорию, которую защищают российские военнослужащие, превратить в новый Донбасс», – считает Ромошан.

Он цитирует американского военного стратега румынского происхождения Эдварда Люттвака, заявившего, что США и Запад не могут смириться с «катастрофическим поражением» на Украине.

«Англичане и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от линии фронта», – заявил американский стратег, которого цитирует румынское издание Ziuanews.

Но вывод Люттвака неутешительный:

«Даже если дипломатическое вмешательство окажется успешным, российская военная мощь победоносно вернется в Центральную Европу».

Петру Ромошан цитирует и российское агентство RT:

«Молдова явно идет по украинскому пути: разрыв со своим прошлым, отречение от России, атлантистский поворот и внутренний конфликт. Этот политический тренд сопровождается и военным аспектом. Молдова только что приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, ратифицированного в 1990 году и ограничивавшего количество вооружений в стране. С другой стороны, надо сказать, что Молдова недавно подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией, которое предусматривает установку постоянного французского военного присутствия в стране. А с другой стороны, пока Молдова готовится к своему сливу в Румынию, быстро встаёт на ноги база НАТО, которую французские СМИ называют «гигантской»«.

По словам публициста, это колоссальная стройка, которая готовится на берегу Черного моря, через которое Румыния граничит с Украиной, Крымом и Россией. Он цитирует приводит данные Euronews Romania, описывающую крупнейшую базу НАТО в Европе, которая сможет разместить 10 000 солдат и членов их семей. Место было выбрано у авиабазы «Михаил Когэлничану» на севере черноморского порта Констанца.

К авиабазе добавятся несколько новых взлетно-посадочных полос, а также новые казармы большой вместимости, ангары, запасы топлива, арсенал и все необходимое, чтобы сделать базу такого размера самодостаточной. Общая площадь базы будет увеличена до 3000 гектаров, что более чем вдвое превышает площадь «Рамштайн» в Германии, ныне крупнейшей базы НАТО в Европе.

«Начало вооруженного конфликта в Приднестровье вынудит Россию вмешаться, заставив ее переориентировать свои усилия, – отмечает Ромошан. – Но географическое положение труднодостижимо, особенно после обострения конфликта на Черном море и становления «нейтральной» ситуации на острове Змеиный. Объединение молдавских и румынских территорий на фоне скрытого конфликта в Приднестровье открывает путь для ввода этих сил на Украину, как говорил Макрон, с повышенным вниманием к Одессе как воротам на украинский фронт», – пишет Ромошан.

Он приводит информацию некоторых СМИ о передаче Румынии самолётов Dassault Rafale, базирующихся на Испытательном центре военной авиации Франции (Авиабаза 118) в Мон-де-Марсан.

«Вся эта информация касается непосредственно нас. И есть еще много других фактов. Говорили, что война на Украине с Россией велась до последнего украинца. Украинской армии больше не существует. Нужны новые силы. Участие Республики Молдова (и Румынии) в войне с Россией имеет основания напугать румын. Может ли повториться украинский сценарий? Война НАТО с Россией до последнего румына?», – горько констатирует Ромошан.