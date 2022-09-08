В Букингемском дворце – смена караула. В Британии завершилась елизаветинская эпоха

Умерла «Её Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».

Для большей части населения земного шара британская королева Елизавета Вторая – это породистая пожилая дама в традиционном однотонном пальто или строгой блузке и неизменной декоративной шляпе. С годами этот публичный образ буквально сросся с нею, менялись лишь цвета предметов гардероба.

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А прожитые 96 лет жизни сделали ее в прямом смысле слова ровесницей 20 века, ставшей свидетельницей практически всех ключевых событий в жизни Британии и остального мира – двух мировых войн, русской революции, создания и распада СССР, антиколониальных восстаний в третьем мире и распада Британской империи.

Ее имя увековечено не только в топонимике множества земных городов, в названиях инженерных сооружений и океанских лайнеров, но и на географической карте – если присмотреться, там можно найти Землю Принцессы Елизаветы и Землю Королевы Елизаветы в Антарктике и острова Королевы Елизаветы в Канаде.

Если спроецировать долгий век почившей британской монархини, то Елизавета из династии Виндзоров родилась при еще живом Ленине, взошла на престол в год смерти Сталина, а умерла при Путине. Поколение за поколением рождались, старели и умирали, а на британском престоле сидел один и тот же человек – абсолютное большинство из ныне живущих жителей Земли не помнят времени, когда было иначе.

И в этом смысле – как самый старый по возрасту и долгоправящий монарх на планете – по инерции воспринимается многими в качестве своеобразного «костыля». Есть он – значит вся привычная «нормальность» на месте. Нет его – жди беды.

Смерть Елизаветы случилась в неподходящий для Британии момент. Страна едва вышла из громкого политического кризиса, завершившегося отставкой кабинета министров, а сменившая Джонсона в премьерском кресле тезка королевы воспринимается очень многими как человек, который в короткие сроки окончательно добьет и без того неприлично опустившийся рейтинг правящих консерваторов.

Плюс к этому – набирающие обороты энергетический и экономический кризисы, расконсервированный призрак шотландского сепаратизма (в следующем году шотландские сецессионисты намереваются предпринять вторую попытку выйти из состава Обьединенного королевства, что уже на дальних подступах вызывает яростную критику Лондона).

Все это усугубляется вызванными недавним Брекситом поисками Британией своего нового места в геополитической архитектуре мира. А на этом поле – свои диалектические противоречия: между тенденцией к усилению традиционного в 20 веке тандема со Штатами и противостоящей этому попыткой играть свою собственную игру сразу на нескольких шахматных достках: от тихоокеанской (в формате AUKUS) до ближневосточной и транскавказской и даже среднеазиатской (посредством неявного союза с Турцией). И, наконец, восточноевропейской – в рамках которой Лондон охмуряет страны балто-черноморской дуги – Польшу, Литву и Украину.

Понятно, что все это тянет на своих плечах не один человек, но отлаженные до блеска за сотни лет механизмы специфических институций – от дипломатии до разведок и «мягкой силы» в лице многочисленных, афиллированных с теми же разведками и дипломатами НКО. Тем не менее, роль такого института, как британская монархия и физическое лицо, ее олицетворяющее в моменте, тоже не стоит недооценивать.

Устоявшееся в постсоветском вокабуляре словосочетание «полномочия английской королевы» верно лишь сильно отчасти. На самом деле, британская королева может не так уж и мало. Во-первых, она держит руку на пульсе буквально всего – этой цели служат многочисленные неформальные беседы и формальные доклады практически всех высших руководителей страны, причем, не только самой Великобритании.

Чтобы вы понимали – Елизавета (или тот, кто займет трон Виндзоров после нее) – действующий монарх в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.

И как глава Британского Содружества Наций, королева получает регулярные отчёты от всех 15 стран Содружества, с которыми внимательно знакомится и отсылает обратно – с соответствующими визами и замечаниями на полях.

Кроме того, именно королева – верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании. Понятно, она не будет лезть в сугубо военные или политические дела, однако по наиболее спорным, контраверсионным и требующим исключительной политической воли вопросам, последнее и решающее слово остается за ней. Таким образом, британская королева – своего рода суперарбитр в британской политике. К услугам которого, прибегают редко, но чрезвычайно метко.

В епархии гражданской политики у британской королевы, вопреки стереотипам, также более чем достаточно полномочий. Гораздо больше, чем, например, у президентов любой из стран Прибалтики, Германии, Италии или Молдавии.

Кроме чисто представительских функций главы государства, к числу неотъемлемых королевских прерогатив относятся: отклонять кандидатуру премьер-министра, которая ей кажется неподходящей. Или «право на консультацию, право поощрять и предостерегать», которое также не является пустой формальностью.

По обыкновению, Тайный совет отбирает важные бумаги для изучения королевой – их ежедневно в семь вечера привозят в Букингмеский дворец в красных коробках, после чего королева их быстро просматривает, подчёркивая красным маркером то, что ей не понравилось или непонятно, а уже наутро следующего дня эти документы забирают обратно – в профильные министерства. И в послевоенной истории Великобритании можно на пальцах двух рук перечислить случаи, когда к королевским замечаниям не прислушивались.

К несчастью для Британии, нынешнее королевское семейство – включая четырех детей Елизаветы и ее внука Уильяма, герцога Кембриджского, не обладают и десятой долей авторитета и харизмы матери и бабушки, являясь в общественном сознании скорее героями скандальной светской хроники или публикаций в глянцевых журналах, нежели обладателями таких гражданских добродетелей как честь, мужество, отвага, не говоря уже о политическом чутье и задатках государственных деятелей. Это – классическая иллюстрация к известному тезису о том, что не место красит человека, а человек место.

Безусловно, вакантным британский трон в этот раз не останется, и кто-то в него таки сядет, однако этот кто-то будет не более чем бледной тенью ровесницы 20 века Елизаветы. И можно уже сейчас предположить, что традиционные для последних десятилетий разговоры о целесообразности сохранения и впредь такого феодального атавизма как монархия, оживятся в Британии с новой силой.

Тем более, что в левой среде – а это половина общества, республиканские настроения всегда были сильны, а пиетета перед монархией как институтом и перед нынешней династией – все меньше. Особенно среди протестной молодежи.

И каждый скандал в королевской семье поднимает новую волну критических публикаций, как и разговоров о том, не пора бы прикрутить Виндзорам краник бюджетного финансирования, составляющий в пересчете на каждого подданного 1,25 фунта. И хотя на первый взгляд сумма кажется смешной, но в целом выходит как в той поговорке: с миру по нитке – Виндзорам на роскошную жизнь. Сегодня общие расходы двора доходят до 300 млн фунтов (или 400 млн долларов) – это с учетом королевских визитов в зарубежные страны, официальных церемоний и охраны.

В общем, Елизавета ушла в неподходящий для Британии момент. Хорошо это или плохо для конкурентов, противников и врагов Туманного Альбиона, покажет лишь время, гадать и строить конспирологические версии, которыми сейчас полнится интернет – занятие бессмысленное.

Ясно одно – Великобритания со смертью своей «вечной пенсионерки» на троне вступает в эпоху небывалой турбулентности, которая имеет ненулевые шансы оказаться критической. Особенно, если преемники не удержат государственный руль в своих руках.

Нам же остается лишь молча отдать дань ушедшей елизаветинской эпохе, столь же длинной и насыщенной событиями, как и викторианская в девятнадцатом веке.