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Европейские санкции против России наносят серьезный ущерб энергетическому сектору Германии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение, что политика прежнего канцлера привела привела к усилению энергетической зависимости Европы от Москвы.

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«Когда более половины экспортируемой энергии поставляет один поставщик, это всегда сомнительно и сопряжено с риском. Однако Россия всегда была надежным экспортером. К тому же недорогим. Это была беспроигрышная ситуация для всех. И было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов. Санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии наносят ущерб Германии, а не России», – сказал Котре в интервью «Известиям».

Также он критически оценил частичное эмбарго в отношении российской нефти.

«Эта мера губительна для нашей экономики. Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20–30% из-за роста цен на энергетику и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранные компании», – подчеркнул политик.

По его словам, «с экономической точки зрения ФРГ не может обойтись без российского газа».

«Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два», – добавил собеседник издания.

Также у него поинтересовались судьбой достроенного, но так и не запущенного газопровода «Северный поток- 2».

«Судьба «Северного потока-2» мне неизвестна. Однако я знаю, как иррационально действует федеральное правительство вопреки собственным интересам. Так что я вполне могу себе представить, что трубопровод не будет использоваться в течение многих лет», – резюмировал Котре.