В бундестаге анонсируют до конца года ввод СП-2 в эксплуатацию

13.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на то, что российский газопровод «Северный поток-2» практически готов, ряд политических сил в ЕС пытаются помешать его завершению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«В Европарламенте всё еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Самопровозглашенные апостолы морали в лице «Зеленых» Германии или либеральных партий Франции всё еще отвергают проект», – сказал Бек «Известиям».

По его словам, эти политики, с одной стороны, хотят нанести еще больший ущерб экономике России в эти трудные времена, с другой – не хотят усиления германо-российского сотрудничества.

При этом в бундестаге надеются на ввод газопровода в эксплуатацию до конца 2021 года. Такое мнение, в частности, высказывает комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

«Северный поток-2» – важнейший компонент надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. Подобные инциденты подчеркивают важность диверсификации поставок. Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года», – говорит Котре.

При этом Бек добавляет, что «Северный поток–2» — это большой успех российской экономической дипломатии, но прогнозирует, что если «Зеленые» выиграют парламентские выборы в ФРГ этой осенью, проекту продолжат вставлять палки в колеса.