В бундестаге боятся, что США бросят Украину и спихнут на ЕС

Анатолий Лапин.  
13.11.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


США могут бросить украинских сателлитов так же, как они бросили своих ставленников в Афганистане.

Об этом в эфире интернет-блога «Deutschland Kurier» заявил депутат Бундестага, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут бросить украинских сателлитов так же, как они бросили своих ставленников в Афганистане....

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По мнению Котре, бремя ответственности за содержание Украины ляжет на плечи Евросоюза, который не хочет ввязываться в войну.

«Из США поступают сигналы о том, что США устают от войны и вполне может произойти сценарий, подобный тому, который произошел в Афганистане. То есть США просто отказываются от поддержки Украины и остаются те, кто оказывал поддержку США и, конечно же, был принят США. Вы можете себе представить – Европа остается наедине с этим конфликтом, который не является конфликтом европейцев, о котором просили США», – говорит политик.

«Это говорит о том, что США просто не хотят увязать в этом надолго, потому что их так называемый главный противник, которого они ощущают, Китай. Ты бы предпочел принять участие в делах с Китаем и увидеть, что они сейчас значительно расширяются. Поэтому это очень-очень опасно для Европы.

Они пустились в это приключение, чтобы всегда быть желанными помощниками, но это не окупается – есть риск, что мы можем быть втянуты глубже, а мы этого не хотим», – заявил Котре.

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