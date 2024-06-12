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Представитель немецкой партии Зеленых Антон Хофрайтер предложил потратить конфискованные активы России на нужды Украины.

Он председательствовал на комитете Бундестага по ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы должны стать более смелыми, когда дело доходит до финансовых вопросов. Это касается не только процентов по конфискованным российским активам, но и использования российских активов в целом. Это несколько сотен миллиардов евро, которые надо заплатить за восстановление и оборудование Украины. У нас есть возможность заставить российское государство заплатить за это, используя имеющиеся у нас средства», – сказал Хофрайтер.

Ему решил возразить представитель «Альтернативы для Германии» Матиас Моосдорф.

«Вы, господин председатель, требуете, чтобы активы, находящиеся в ЕС, которые являются не только государственными, но и частными, были изъяты, но они не могут быть конфискованы на законных основаниях. Как это повлияет на финансово-экономическое положение Европы?», – сказал Моосдорф.

Он напомнил коллегам, о том, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил проводить мирные переговоры, что с 2022 года на Украине запрещены 11 оппозиционных партий, наконец, о скорбной дате – 10-летии бомбардировки украинскими ВВС мирных граждан Луганска.

Хофрайтер поспешил забрать слово у неудобного оппозиционера.

«Нет никакой пользы от того, что вы привносите это сюда», – сказал он.

«Я тот, кто имеет право голоса, демократия очень трудна», – возразил Моосдорф.

«Ваше время истекло, но всем должно быть ясно, что подавляющее большинство этого комитета занимает совершенно другую позицию», – поспешил оправдаться Хофрайтер перед присутствовавшими на заседании депутатами Верховной рады Украины.

Члены комитета с готовностью захлопали и застучали по столам в знак поддержки. А одна из депутаток ехидно укорила Моосдорфа, известного виоланчелиста, за то, что в 2023 году тот выступал в Санкт-Петербурге.