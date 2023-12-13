В Бундестаге истерика: «пятая колонна Кремля уже здесь!»

Несмотря на многие годы конфронтации, влияние Москвы в Бундестаге остаётся достаточно сильным, чтобы продвигать некоторые политические решения.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил немецкий депутат-русофоб от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нас, на ЕС, нападают так, как никогда в истории ЕС. На нас нападают изнутри, в том числе со стороны московской «пятой колоны», которая даже сидит здесь. На нас нападают с помощью фейковых новостей и кремлёвской дезинформации.

Плохо, что московская «пятая колонна» сидит здесь, и не нужно давать ей дополнительное время для выступлений», – сказал Хофрайтер.