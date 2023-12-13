В Бундестаге истерика: «пятая колонна Кремля уже здесь!»
Несмотря на многие годы конфронтации, влияние Москвы в Бундестаге остаётся достаточно сильным, чтобы продвигать некоторые политические решения.
Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил немецкий депутат-русофоб от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На нас, на ЕС, нападают так, как никогда в истории ЕС. На нас нападают изнутри, в том числе со стороны московской «пятой колоны», которая даже сидит здесь. На нас нападают с помощью фейковых новостей и кремлёвской дезинформации.
Плохо, что московская «пятая колонна» сидит здесь, и не нужно давать ей дополнительное время для выступлений», – сказал Хофрайтер.
По его мнению, Берлину необходимо увеличивать военную поддержку неонацистов на Украине.
«Я считаю, необходимо чтобы Украина как можно быстрей получила ракеты «Таурус». Но, поскольку вы выступаете против, вы уменьшаете вероятность того, что Украина получит эти ракеты. Именно вы препятствуете тому, чтобы оказывать давление на правительство по этому вопросу», – подытожил депутат, обращаясь к оппозиции.
Спасибо!
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