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Гражданские беспилотники, среди которых немело «русских шпионов», регулярно летают над учебными лагерями Бундесвера, и немцы ничего не могут с этим поделать.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил депутат от Христианско-социального союза Баварии Рейнхард Брандл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что потенциальный противник в первую очередь нацелится на наши слабые места. И одно из наших слабых мест – то отсутствие беспилотников, и едва существующая система защиты от БПЛА. Мы сталкиваемся с этим каждый день. До 2022 года практически не было случаев, чтобы гражданские беспилотники были замечены над территорией Бундесвера», – сказал депутат.

«С тех пор, как мы проводим обучение на наших военных полигонах украинцев, это происходит почти каждый день. В 2022 году было 127 наблюдений беспилотников, в 2023 году – 446 раз замечали беспилотники. А на самом деле и было намного больше, потому что не каждый беспилотник заметен.

А знаете, сколько беспилотников Бундесвер отразил? Ровно один. Это унизительно. Там обучаются наши солдаты и наши украинские друзья. Вы видите беспилотник, возможно, управляемый российским шпионом, и ничего не можете сделать», – добавил он.