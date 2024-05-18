В Бундестаге истерика: «русские дроны-шпионы следят за нами»

Константин Серпилин.  
18.05.2024 11:31
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия


Гражданские беспилотники, среди которых немело «русских шпионов», регулярно летают над учебными лагерями Бундесвера, и немцы ничего не могут с этим поделать.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил депутат от Христианско-социального союза Баварии Рейнхард Брандл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданские беспилотники, среди которых немело «русских шпионов», регулярно летают над учебными лагерями Бундесвера, и...

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«Очевидно, что потенциальный противник в первую очередь нацелится на наши слабые места. И одно из наших слабых мест – то отсутствие беспилотников, и едва существующая система защиты от БПЛА.

Мы сталкиваемся с этим каждый день. До 2022 года практически не было случаев, чтобы гражданские беспилотники были замечены над территорией Бундесвера», – сказал депутат.

«С тех пор, как мы проводим обучение на наших военных полигонах украинцев, это происходит почти каждый день. В 2022 году было 127 наблюдений беспилотников, в 2023 году – 446 раз замечали беспилотники. А на самом деле и было намного больше, потому что не каждый беспилотник заметен.
А знаете, сколько беспилотников Бундесвер отразил? Ровно один. Это унизительно. Там обучаются наши солдаты и наши украинские друзья. Вы видите беспилотник, возможно, управляемый российским шпионом, и ничего не можете сделать», – добавил он.

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