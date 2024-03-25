В бундестаге констатировали: «Факт в том, что Украина уже проиграла войну»
Украинский конфликт пора прекращать и переходить к дипломатическому пути урегулирования конфликта.
Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Койтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте оглянемся назад – все началось с пяти тысяч шлемов, последовали дискуссии о тяжелом вооружении. К настоящему времени мы поставили зенитные установки, танковые гаубицы, БМП, основные боевые танки, теперь мы говорим о «Таурус». И каждый раз нам говорили, что это меняет правила игры.
Факт в том, что Украина уже проиграла эту войну. Крупное контрнаступление, о котором было объявлено, не было прорывом. У Украины заканчиваются солдаты, не хватает всего – от оружия до боеприпасов, сотни тысяч украинцев умерли бессмысленной смертью, и это несмотря на гигантскую поддержку Запада», – сказал политик.
«Мы сделали очень многое, мы стали вторым по величине донором Украины. Только на военную помощь мы выделили 28 миллиардов евро. Для сравнения, федеральное правительство планирует выделять 8 миллиардов евро в год на дорожное строительство. Это не наша война и мы не должны позволять превращать себя в партию войны.
Настало время для защиты интересов Германии и для серьезной дипломатии, положить конец этому кровопролитию», – заявил Койтер.
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