Украинский конфликт пора прекращать и переходить к дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Койтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте оглянемся назад – все началось с пяти тысяч шлемов, последовали дискуссии о тяжелом вооружении. К настоящему времени мы поставили зенитные установки, танковые гаубицы, БМП, основные боевые танки, теперь мы говорим о «Таурус». И каждый раз нам говорили, что это меняет правила игры.

Факт в том, что Украина уже проиграла эту войну. Крупное контрнаступление, о котором было объявлено, не было прорывом. У Украины заканчиваются солдаты, не хватает всего – от оружия до боеприпасов, сотни тысяч украинцев умерли бессмысленной смертью, и это несмотря на гигантскую поддержку Запада», – сказал политик.