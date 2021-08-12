В Бундестаге констатируют: «СП-2» будет достроен. Антироссийские санкции надо снять»

12.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Из-за отказа от атомной и угольной энергетики в Германии будет расти спрос на газ, а потому российский трубопровод «Северный поток-2» обязательное будет достроен.

Об этом, передает корреспондент «ПолиТнавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комитета экономики и энергетики Бундестага Клаус Эрнст.

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Он подчеркнул, что «Северный поток-2» нужен Германии, поскольку добыча газа в Европе — Норвегии и Нидерландах — будет снижаться.

«Спрос на газ, напротив, будет расти, так как в течение следующих 20–30 лет он будет использоваться как переходная технология. Мы отказываемся от атомной энергии и позже — от выработки электричества за счет угля, но мы нуждаемся в таком количестве энергии, которое пока не может быть обеспечено только за счет возобновляемых источников (ВИЭ). Поэтому я думаю, что в ближайшее время газопровод необходим и будет достроен», – говорит Эрнст

«То, что проект становится предметом политических дебатов, нельзя рассматривать вне связи с тем, что американцы хотят продавать свой сжиженный газ в Европе и ограничить российско-европейское сотрудничество. Тем не менее это не привело к тому, что кооперация с Россией по энергетическим вопросам была закончена. Проект «Северный поток-2» ведет сотрудничество в области газа и, возможно, в области водорода в будущее», – считает политик.

По его словам, стабильность в отношениях между Германией и Россией обеспечивается в том числе за счет экономики. Он также указывает, что есть целый ряд немецких предприятий, работающих в России, и наоборот.

Также глава комитета считает, что политическое взаимодействие с Россией и согласилась со словами экс-председателя Восточного комитета германской экономики Экхарда Кордеса, сказавшего, что «сильная Европа без сотрудничества с Россией невозможна».

«Это не значит, что нам нравится все, что делает Москва. Но есть и то, что раздражает Москву в поведении Запада. Необходимо совместно с Россией и, возможно, с США прийти к диалогу о возрождении международного права до возникновения новых конфликтов. Что касается антироссийских санкций, моя позиция очень четкая: мы должны как можно быстрее их снять. Они не в наших интересах», – резюмировал Эрнст.