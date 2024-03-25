В бундестаге объявили, что Зеленский сразу же ударит по Москве немецкими ракетами «Таурус»

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 09:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Германия должна перестать тратить колоссальные средства на поддержку Украины и не идти вместе с остальной Европой к третьей мировой войне.

Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна перестать тратить колоссальные средства на поддержку Украины и не идти вместе с...

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«Удары беспилотников в выходные показывают, что Зеленский также направил бы ракеты «Таурус» на Москву… Даже в США звучат призывы к переговорам. Вашингтон явно больше не желает сжигать американские налоговые деньги в этой бессмысленной войне. Вся Европа обсуждает вопрос о поставках и финансировании еще большего количества вооружений.

Даже последнее табу, касающееся развертывания сухопутных войск, начинает рушиться. ЕС, который должен был быть мирным проектом, шаг за шагом движется к войне», – сказал депутат.

«Возможно, стоит подумать не только о том, как вести войны, но и как их остановить… Энтузиазм федерального правительства в отношении войны зашел уже так далеко, что оно хочет, чтобы дети уже были готовы к войне в школе.

Я думаю, вам лучше подумать о том, как вернуть наших детей в школе к чтению и письму. И поэтому вы и ваши европейские коллеги должны стремиться к прекращению огня и переговорам, чтобы смерть на Украине наконец прекратилась, а Европа не осталась в одиночестве когда начинается третья мировая война», – заявила Вагенкнехт.

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