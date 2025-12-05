Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После завершения конфликта на Украине нужно будет провести расследование и выяснить, куда были потрачены 48 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине.

Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

