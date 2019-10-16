16.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Германия, Косово, Политика, Сербия
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В Бундестаге поддержали Сербию в борьбе за Косово

Парламентская партия «Альтернатива для Германии» считает незаконной независимость Косово.

Об этом глава Комитета по иностранным делам фракции “Альтернатива для Германии” в Бундестаге Армин Паулюс Гемпель заявил на встрече с вице-президентом Сербской прогрессивной партии и директором Управления по делам Косово и Метохии Марко Джуричем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы и как партия, и как парламентская группа в Бундестаге остаемся последовательными в своей позиции, что независимость Косово является такой же незаконной, как и вмешательство НАТО», – цитирует Хампеля b92.

Он заявил, что гордится властями Сербии, которым удалось убедить целых 13 государств отменить признание независимости Косово.

«У Сербии было больше врагов, чем друзей, но сегодня не только наша партия, но и нобелевские лауреаты среди друзей Сербии», – сказал Хампель, добавив, что будущее Сербии находится в хороших руках.

Джурич поблагодарил Хампеля и его коллег за их поддержку и искреннюю озабоченность в связи с тяжелым положением сербского народа и Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии.

«Сербия заинтересована в налаживании диалога и улучшении отношений с Германией во всех областях. Для нас важно, чтобы из Германии прозвучала другая позиция», – сказал Джурич.

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