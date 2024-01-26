В Бундестаге потребовали разрешить Киеву бить западным оружием по России

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Запад должен отменить требование не применять свое оружие, переданное Украине, по территории Российской Федерации. ФРГ стоило бы передать ВСУ ракеты, способные бить вглубь территории РФ, чтобы уничтожать пусковые позиции российских ракет и других средств поражения.

Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил депутат Бундестага Антон Хофрайтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно четко заявить, что требование Запада о том, что Украина может использовать оружие только на своей территории, значительно усложняет оборону Украины. Это имело бы смысл, например, если бы вы могли использовать крылатые ракеты для поражения пусковых площадок ракет, которые терроризируют и убивают мирных жителей на Украине, если бы вы могли использовать западное оружие для нападения на них. Это хорошо и важно, что мы поставили так много средств защиты от ракет, беспилотников, крылатых ракет, но было бы еще лучше, если бы мы позволили им также атаковать стартовые площадки», – призывал Хофрайтер.