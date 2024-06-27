В бундестаге причитают: Россия окупает затраты на противодействие Западу в Африке

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 15:35
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Запад, НАТО, Политика, Россия


Россия окупает свои затраты на «Африканский корпус» за счет местных ресурсов и успешно снижает влияние Запада на этом континенте.

Об этом на слушаниях в Бундестаге заявила эксперт немецкого Фонда Конрада Аденауэра Сюзанна Конрад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия окупает свои затраты на «Африканский корпус» за счет местных ресурсов и успешно снижает...

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«Всего за два с половиной года российское государство, используя бесчисленные методы маскировки и управляя ресурсами частного военного подрядчика, создало антизападную систему, направленную против Запада. Создан фундамент в южном соседстве НАТО, неоднократно упоминаемое сочетание военизированного боевого подразделения и информационной войны, финансируемый за счет эксплуатации ресурсов африканских государств, окупился для Москвы. Политическое и геополитическое влияние Франции и США, в частности в некоторых частях Западной Африки, уже значительно сократилось», – заявила Конрад.

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