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Чуда на фронте не случится от поставок немецких дальнобойных ракет «Таурус» Украине, а вот до ядерной войны дело вполне может дойти.

Об этом во время дебатов в бундестаге говорили депутаты, выступившие против этих поставок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель Левых Серен Пеллманн прямо заявил, что украинские победы остались в прошлом, и самое время думать о переговорах.

«Те, кто из «светофора», всё ещё верят, что с помощью дальнейших поставок оружия Украина сможет занять лучшую переговорную позицию, их самообман в отношении военных возможностей никому не поможет. Украинские и американские генералы очень ясно говорят, что военные победы далеки даже с новым оружием. Украинские победы остаются позади, число жертв продолжает расти. Ваш рецепт мира состоит в ещё большем количестве оружия. Даже поставка ракет «Таурус» не положит конец войне, а значительно увеличит угрозу ядерной войны. Мы хотим другого пути. Должны быть переговоры, многие государства в этом мире видят то же самое, необходимо объединить все эти силы и наконец прийти к переговорам и стать немного ближе к миру», – призвал Пеллманн.

Депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст обвинил «ястребов», выступающих за поставки, в провокации России на ядерный удар.

«Все в ХДС/ХСС разделяют точку зрения Кизеветтера, что теперь в тылу следует атаковать российские министерства с помощью немецкого оружия. Считаете ли вы, что эта система вооружений, если мы её поставим, может привести нас к ядерной войне? Вы считаете, что она приведёт к ядерной войне или принесёт больше мира в будущем? К эскалации или деэскалации? Я дам вам ответ. Это усиливает войну и делает в Европе её более неопределённой, и ещё больше втягивает её в войну. Я бы этого не хотел. Нам нужны мирные переговоры, нам нужно прекращение огня и архитектура безопасности, которая обеспечит мир, а не больше вооружений», – предупредил Эрнст.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоханнес Хубер отметил, что Третья мировая война немцам не нужна.

«Поставки «Тауруса» должны быть хорошо взвешены, потому что будет ясно, что за этим стоит немецкое оружие, если оно разрушит Крымский мост. Хотя это замедлило бы столь необходимые поставки из России, но пока Украина не сможет военным путём захватить сухопутный коридор через Мелитополь, поставщикам оружия придётся либо пойти ва-банк в этой операции, либо вмешаться самим. Третья мировая война, конечно, не в интересах граждан Германии», – сказал Хубер.

Его однопартиец Роберт Фарли напомнил, как Британия и США сорвали Стамбульские договорённости, и добавил, что сейчас депутаты-ястребы втягивают Германию в войну, в которой нельзя победить.

«Этот мирный компромисс мог бы немедленно положить конец войне на Украине ещё два года назад Байден и Джонсон помешали Зеленскому подписать этот компромисс. Это подтвердили министр иностранных дел Турции, а также премьер-министр Израиля Беннет. Война бы закончилась в то время, и сотни тысяч молодых людей по обе стороны фронта всё ещё были бы живы. Если бы вы хотели спасти жизни людей, вы бы выступили за прекращение огня, а вы, герр Кизеветтер, вы, фрау Штрак-Циммерман, хотите втянуть Германию в войну. Потому что вы всё ещё требуете победы Украины, где, как всем известно, это совершенно невозможно, это совершенно бессмысленно, нельзя победить ядерную державу таким образом», – заявил Фарли.