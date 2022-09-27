В бундестаге признали, что заместить российский газ ближневосточным не получилось

27.09.2022  12:20 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Германия, Дзен, Политика, Россия, Энергетика


Санкционная политика против России зашла в тупик и обернулась для Германии проблемами в энергетической отрасли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат бундестага, член комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре, давая оценку ближневосточному турне канцлера Олафа Шольца, сумевшего договориться всего лишь об одной партии СПГ из ОАЭ в объеме 137 тысяч кубометров.

Санкционная политика против России зашла в тупик и обернулась для Германии проблемами в энергетической...

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«Больше, чем пропагандистских сообщений, ждать от этой поездки и не стоило. Катар уже объяснил, что поставок СПГ можно ожидать, в лучшем случае, через годы. К тому же, другие страны заключили с ними долгосрочные контракты. Стремление Германии к диверсификации поставок газа — это хорошо, но сейчас можно констатировать, что санкционная политика в отношении России зашла в тупик, — сказал Котре «Известиям».

В свою очередь издание обращает внимание на любопытную деталь, прозвучавшую на на пресс-конференции по итогам переговоров в Катаре канцлера Германии.

«[…] Олаф Шольц не исключил, что представитель немецкого правительства может посетить чемпионат мира по футболу, который в скором времени пройдет в Дохе. Хотя именно западные страны, включая ФРГ, неоднократно критиковали эмират за несоблюдение прав человека», – указывает газета.

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