В Бундестаге признали очевидное: Косово – преступный проект НАТО

15.05.2020, Белград, Алескей Топоров

В ходе бурных дебатов в Бундестаге по поводу продления мандата Бундесвера в оккупационной вооруженной миссии в Косово, депутат от левой немецкой партии «Die Linke» Жаклин Настич сумела спровоцировать депутатов от крупнейших германских партий на признание в том, что они считают край своим протекторатом.

Об этом Жаклин Настич сообщила на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время вчерашних дебатов в германском бундестаге члены правящих партий разоблачили себя и сделали скандальные признания, – написала политик. – Например, эксперт по внешней политике ХДС Гизела Мандерла назвала государственное строительство в Косово «трансатлантическим проектом», то есть проектом НАТО. Другие парламентарии назвали Косово своим «ребенком».

Текст Жаклин Настич в фейсбук

Таким образом, по мнению Настич, сторонники продления косовского мандата для германских войск подтвердили обществу: Косово не является суверенным государством.

Немецкие оккупанты в Косово

«Оно и остается отторгнутой (от Сербии – ред.) территорией и протекторатом Запада, – резюмирует депутат Бундестага от «Die Linke». – Нападение на Югославию в 1999 году было преступным и явным нарушением международного права. Тот факт, что Бундесвер остается в Косово после 21 года, является позором».

Жаклин Настич: немецкий политик с человеческим лицом

Следует отметить, что сама Жаклин Настич довольно смело и жестко оппонировала Гизела Мандерле и другим сторонникам присутствия немецких войск в оккупированном сербском крае, но ее оппонентам все-таки удалось продавить свое решение.