В Бундестаге призвали не допустить вступление Украины в НАТО

Правительство Германии безответственно расходует бюджет страны, оказывая военную помощь Украине. Об этом на заседании Бундестага, посвященного 75-летию НАТО, заявила депутат из Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все больше и больше денег на войну в Украине при сокращении затрат на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Мы считаем эту политику безответственной по отношению к большинству населения Германии», – сказала Дагделен.

Она развеяла мифы, будто НАТО является оборонительным альянсом, выступает за демократию. верховенство закона и ценность прав человека.

«На вашингтонском саммите НАТО хочет глобализировать свою стратегию эскалации и расширения. На Украине растет угроза прямого участия в войне. Союз Вагенкнехт говорит, что это безответственная стратегия НАТО. Остановите вступление Украины в НАТО. Нам нужен мир, а не НАТО», – сказала Дагделен.