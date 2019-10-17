В Бундестаге требуют от Зеленского обуздать псов Авакова

17.10.2019, Киев, Валерия Евдокимова

Андрей Хунко, спикер по вопросам европейской политики Левой фракции в Германском Бундестаге, заместитель председателя Фракции объединённых европейских левых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно политических репрессий в Украине и существования интернет-сайта «Миротворец», где незаконно публиковались личные данные неугодных режиму граждан, некоторые из которых были впоследствии убиты или подверглись нападениям. Одним из кураторов «Миротворца» является экс-депутат Антон Геращенко, недавно получивший высокий пост в МВД Украины, возглавляемом его давним соратником Арсеном Аваковым.

Об этом Хунко сообщает в пресс-релизе, опубликованном на сайте депутата Бундестага.

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«На прошлой неделе я в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём обращении я совершенно чётко назвал такие темы, как политические репрессии в Украине и преступный интернет-сайт «Миротворец», и приложил список политических заключенных и преследуемых по политическим мотивам. Это две большие проблемы, которые новый президент получил в качестве тяжёлого наследия от своего предшественника. Не решив их, ему не удастся преобразовать Украину в демократическое государство», – заявляет Андрей Хунко, депутат Бундестага с украинскими корнями.

Бывший политический узник – журналист из Запорожья Павел Волков в публикации в социальной сети Facebook сообщает, что к своему обращению депутат Бундестага приложил составленный инициативной группой граждан Украины список политических заключенных и преследуемых по политическим мотивам на Украине.

Волков пишет: «Ранее наша инициативная группа направила в Офис Президента Зеленского открытое письмо с подписями уважаемых людей Украины и зарубежья с просьбой остановить политические преследования в Украине. Однако обращение было переправлено Офисом Президента в Генпрокуратуру, а оттуда в СБУ и по состоянию на текущий момент не получило никакой официальной реакции. Надеемся, что усилия Андрея Хунко помогут привлечь внимание президента к вышеуказанной проблеме».

Список политзаключенных, отправленный в офис Зеленского повторно, был актуализирован в соответствии с произошедшим обменом и изменениями меры пресечения для некоторых из уголовно преследуемых лиц. В то же время, ни для кого из преследуемых политические репрессии еще не остались позади – даже те, кто принял участие в обмене, могут быть объявлены в розыск и заочно осуждены в Украине.

Андрей Хунко считает, что Зеленскому следует остановить политические репрессии и закрыть скандальный «Миротворец»:

«Я ожидаю от Владимира Зеленского, что он остановит политически мотивированные процессы, строго осудит деятельность «Миротворца», направит свои усилия на удаление сайта и примет правовые меры в отношении его администраторов.

Этот сайт – инструмент запугивания украинского общества. Мое имя также внесено в рубрику «Чистилище», что я, разумеется, считаю прямой угрозой и призывом к политически мотивированному насилию.

Так «Миротворец» отреагировал на доставку гуманитарной помощи детской больнице в Горловке, которую я в 2015 году организовал вместе с Вольфгангом Герке. Однако для людей в Украине ситуация ещё ужаснее. На сайте указаны их личные данные, а также личные данные членов их семей, например, место жительства и номер паспорта. Тем самым эти люди объявлены вне закона и находятся в непосредственной опасности. Это вызывает у меня большую тревогу».