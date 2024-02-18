В Бундестаге требуют отомстить Путину за Навального поставками Украине ракет Taurus

Смерть осуждённого блогера-уголовника Алексея Навального в российской тюрьме – это знак, что пора передавать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два дня назад в России убили Навального. Я и мои коллеги в моей партии считают, что нужно чётко заявить Путину, что сейчас мы направим все ресурсы, которые у нас есть, включая ракеты Taurus. Мы обсуждаем этот вопрос. Канцлер не сказал: «давайте поставим эти ракеты», но я вам обещаю, что мы будем продолжать обсуждение этого вопроса.

Потому что это очень важный вопрос для нарушения системы поставок российских войск. Обсуждать – это всё, конечно, очень хорошо, но гибель Навального два дня назад очень многое меняет, и это знак, нам нужно на него реагировать, мол, мы поняли и предпримем необходимые меры», – заявила Штрак-Циммерман.