В Бундестаге выкриками пытались остановить депутата, напомнившего о лживых обещаниях не расширять НАТО

Елена Острякова.  
08.07.2024 14:45
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Германия упустила шанс создать общеевропейскую систему безопасности вместе с Россией после распада Варшавского договора. Об этом на заседании Бундестага, посвященного 75-летию НАТО, заявил депутат от «Альтернативы для Германии Александр Гáуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия упустила шанс создать общеевропейскую систему безопасности вместе с Россией после распада Варшавского договора....

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Парламентарий считает: вместо создания европейской системы безопасности, НАТО попыталось вытеснить Россию из Центральной Европы, действуя в рамках геостратегических целей США, хотя разумней было включить РФ в происходившие изменения

Депутат напомнил коллегам лживые обещания  немецких политиков в ходе переговоров о воссоединении Германии о не расширении на восток, которые сейчас ХДС отрицает. Гауланда пытались перебить выкриками из зала, но он не стал на них реагировать.

«Важно помнить: НАТО – это европейско-атлантический оборонительный альянс. Украина не является частью НАТО, как и Тайвань. НАТО не несет ответственности за целостность стран, не являющихся ее членами, и не имеет задач в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно также не является идеологическим оплотом демократий против автократий. Оно не должно быть идеологическим острием в борьбе с Россией, если мы хотим жить в мирном мире», – сказал Гауланд.

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