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Германия упустила шанс создать общеевропейскую систему безопасности вместе с Россией после распада Варшавского договора. Об этом на заседании Бундестага, посвященного 75-летию НАТО, заявил депутат от «Альтернативы для Германии Александр Гáуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий считает: вместо создания европейской системы безопасности, НАТО попыталось вытеснить Россию из Центральной Европы, действуя в рамках геостратегических целей США, хотя разумней было включить РФ в происходившие изменения

Депутат напомнил коллегам лживые обещания немецких политиков в ходе переговоров о воссоединении Германии о не расширении на восток, которые сейчас ХДС отрицает. Гауланда пытались перебить выкриками из зала, но он не стал на них реагировать.

«Важно помнить: НАТО – это европейско-атлантический оборонительный альянс. Украина не является частью НАТО, как и Тайвань. НАТО не несет ответственности за целостность стран, не являющихся ее членами, и не имеет задач в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно также не является идеологическим оплотом демократий против автократий. Оно не должно быть идеологическим острием в борьбе с Россией, если мы хотим жить в мирном мире», – сказал Гауланд.