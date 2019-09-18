18.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
Просмотров:

В бюджет на следующий год заложен «катастрофический обман» с курсом гривны

Прогноз курса гривны по отношению к доллару на следующий год вызывает удивление.

Об этом в эфире канала Politeka.Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прогнозный показатель курса доллара по отношению к гривне 28, 2, заложенный в бюджете на следующий год, вызвал у меня удивление.

Относительно сегодняшнего рыночного курса это фактически девальвация гривны почти на 15%.

Какие основания для девальвации гривны за один год на такую большую долю? 15% – это очень много, для любой страны.

Для твердой валюты 15% за год было бы названо не иначе как катастрофический обман.

Просто мы уже привыкли до таких больших амплитуд колебаний курса гривны, что для нас это уже как бы и не существенно. На самом деле это очень существенно.

Потому что это снова будет подрывать покупательную способность украинцев, потому что большинство украинцев получает доходы в гривнах, если девальвирует гривна, значит, девальвируют наши с вами доходы. Покупательная способность падает.
Откуда тогда взять экономический рост, если внутренний рынок будет снова сужаться», – вопрошает Новак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть