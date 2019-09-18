В бюджет на следующий год заложен «катастрофический обман» с курсом гривны

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Прогноз курса гривны по отношению к доллару на следующий год вызывает удивление.

Об этом в эфире канала Politeka.Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прогнозный показатель курса доллара по отношению к гривне 28, 2, заложенный в бюджете на следующий год, вызвал у меня удивление.

Относительно сегодняшнего рыночного курса это фактически девальвация гривны почти на 15%.

Какие основания для девальвации гривны за один год на такую большую долю? 15% – это очень много, для любой страны.

Для твердой валюты 15% за год было бы названо не иначе как катастрофический обман.

Просто мы уже привыкли до таких больших амплитуд колебаний курса гривны, что для нас это уже как бы и не существенно. На самом деле это очень существенно.

Потому что это снова будет подрывать покупательную способность украинцев, потому что большинство украинцев получает доходы в гривнах, если девальвирует гривна, значит, девальвируют наши с вами доходы. Покупательная способность падает.

Откуда тогда взять экономический рост, если внутренний рынок будет снова сужаться», – вопрошает Новак.