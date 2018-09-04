04.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Днепропетровск, Колониальная демократия, Культура, Общество, Украина, Цензура
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В бывшем Днепропетровске готовятся полностью запретить публичное прослушивание российской музыки



Городской совет Днепра намерен запретить публичное прослушивание российских исполнителей в общественных местах. Соответствующий проект решения опубликован на сайте горадминистрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, песни российских артистов нельзя будет слушать в маршрутках, парках, ресторанах и общепитах, а также в других общественных местах. Под санкции попали также и украинские исполнители, поддержавшие «агрессию против Украины».

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«Инспекции по вопросам благоустройства Днепровского городского совета осуществлять проверку исполнения этого решения», – говорится в тексте документа.

Ранее в публикации, оправдывающей запрет российским артистам выступать на Украине журнал «Украинский тиждень» заявлял, что российские исполнители играют на одной стороне с руководством ФСБ. А член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов приравнял российских исполнителей к нитратам.

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