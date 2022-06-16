В ЦБ объяснили высокую ставку плохими экономическими условиями

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Текущий курс рубля складывается на рынке, а ставка Центробанка обусловлена инфляционным прогнозом.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Текущий курс складывается из желания импортеров. И чем меньше государство вмешивается в курсообразование, тем лучше для экономики, потому что рыночное курсообразование балансирует спрос и предложение», – рассуждает Чистюхин.

Что касается нынешней ключевой ставки в 9,5%, то она при благопрятных условиях будет снижаться.

«Когда принимается решение о ключевой ставке, мы исходим из того, какую инфляцию мы хотим наблюдать на среднесрочном горизонте. Наша цель – 4% в 2024 году. В 2023 году инфляция может быть несколько выше – 5-7%. Ключевая ставка отражает все условия, которые ведут к этим параметрам. Если бы имели сбалансированные идеальные условия, мы бы говорили о нейтральной ключевой ставке 5-6%. Сейчас она больше потому, что мы решаем задачу снижения инфляции. Если экономические условия будут меняться в лучшую сторону, то будут перспективы по снижению ставки», – сказал Чистюхин.