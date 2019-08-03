В центр Москвы стянута полиция, чтобы пресечь беспорядки

03.08.2019, Москва, Михаил Рябов

В центр Москвы сегодня стянуты силы полиции и Росгвардии из-за анонсированной ранее либералами несанкционированной акции протеста с требованием допустить к участию в выборах в Мосгордуму «независимых» оппозиционных кандидатов.

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Силовики сосредоточены, в частности, возле Пушкинской и Трубной площадей, где либералы призывали создать «точки сбора», анонсировав «встречи с избирателями», в том числе, «в формате прогулки».

В Москве начался дождь – погодные условия явно не способствуют либералам.

Сообщается, что на выходе из метро некоторые граждане получают предупреждения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, поступают сообщения о глушении мобильной связи. Некоторые магазины, находящиеся в зоне возможных акций протеста, заранее объявили о выходном.

Отметим, что после нелегальных шествий и столкновений с полицией, которые произошли на минувших выходных, большая часть оппозиционной верхушки вроде Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и т.д. получили административные аресты.

Интересно также, что в Сети появился сайт, на котором собираются фотографии участников несанкционированной акции (в том числе, сделанные камерами наблюдения), после чего, как обещают авторы, они будут опознаваться.