15.10.2021 18:54 (Мск), Банги, Иван Добровольский

В парламенте Центральноафриканской Республики вручили благодарственный адрес руководителю Союза Офицеров за международную безопасность Александру Иванову. Послание вручил глава Национальной Ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи.

Россиян чествуют в связи с исторической победой центральноафриканского правительства над боевиками. В течение долгих лет в республике продолжалась война против террористических группировок. Российские инструкторы, которых зачастую причисляют к «ЧВК Вагнера», организовали подготовку армии ЦАР и бесперебойные консультации для командиров. Благодаря усилиям россиян, вооруженные силы нанесли решительное поражение террористам и освободили страну.

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В документе указано:

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками. От имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели. Ваша благородная миссия и ее результаты признаны людьми, которых мы имеем честь представлять в Национальном собрании. Примите уверения в моем искреннем уважении. Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи».

В ответ Иванов поблагодарил африканских союзников и заверил, что сотрудничество между странами будет только развиваться.

Для африканской страны и ее российских партнеров победа – выстраданный заслуженный успех. Тяжелейшая, казавшаяся бесконечной война фактически завершилась, и в истерзанное государство пришел долгожданный мир.