В Центральном районе Петербурга снег вместо коммунальщиков чистят пенсионеры

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В Петербурге группа пенсионеров из Центрального района самостоятельно вышла на уборку снега. Они пошли на это из-за бездействия коммунальщиков, которые уже третий месяц не в состоянии очистить улицы Северной столицы от снега, сугробов и льда.

Пенсионеры убирали дворы и улицы рядом с несколькими домами в Центральном районе Петербурга. Корреспондент нашего издания пообщался с некоторыми участниками импровизированного «субботника». Все они сошлись во мнении, что уборка от снега в этом году отвратительна, поэтому они вынуждено вышли на улицы с лопатами и метлами.

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«В этом году это вообще невероятно, уборки вообще никакой коммунальщики не проводят. Сколько у меня знакомых ломали руки, ноги. Что мы видим? Только хламье это, заваленные дворы, не пройти, не проехать. Убирают только на Невском проспекте, больше ничего, никому ничего не нужно», – рассказала нашему изданию одна из пенсионерок.

Другая участница уборки подчеркнула, что любит гулять по чистым и ухоженным улицам.

«Центральный район – основа основ нашего города. Мы, конечно, всегда рады, когда мы гуляем по чистым ухоженным улицам. Мы вышли с лопатами, чтобы немножко подубрать наш город», – отметила она.

Участвовавший в акции мужчина рассказал, что пенсионеры вышли на уборку улиц по собственной инициативе.

«Будем проводить зачистку насколько возможно после уборки коммунальщиков. Но это нас никто не обязывает же. Гражданская ответственность», – заявил он.

Мероприятие не осталось без внимания молодежи. Юная петербурженка поддержала начинания пенсионеров и рассказала, что вынуждена сама вместе с соседями периодически чистить свой двор, поскольку прихода коммунальщиков они дождаться не могут.

«Я уже пять лет в Питере живу, первая такая жесткая зима, когда пенсионеры сами убирают снег. Мы сами у себя под домом точно так же чистим наледь, потому что невозможно, никто не убирает», – подчеркнула девушка.

Наладить уборку улиц Смольный не может уже 2,5 месяца. Губернатор Александр Беглов провел ряд показных выездов на места, которые, однако не изменили ситуации.