В Центральном районе Петербурга снег вместо коммунальщиков чистят пенсионеры

11.02.2022  19:49 (Мск), Санкт-Петербург
Иван Добровольский.  
Просмотров:
 
Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


В Петербурге группа пенсионеров из Центрального района самостоятельно вышла на уборку снега. Они пошли на это из-за бездействия коммунальщиков, которые уже третий месяц не в состоянии очистить улицы Северной столицы от снега, сугробов и льда.

Пенсионеры убирали дворы и улицы рядом с несколькими домами в Центральном районе Петербурга. Корреспондент нашего издания пообщался с некоторыми участниками импровизированного «субботника». Все они сошлись во мнении, что уборка от снега в этом году отвратительна, поэтому они вынуждено вышли на улицы с лопатами и метлами.

В Петербурге группа пенсионеров из Центрального района самостоятельно вышла на уборку снега. Они пошли...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В этом году это вообще невероятно, уборки вообще никакой коммунальщики не проводят. Сколько у меня знакомых ломали руки, ноги. Что мы видим? Только хламье это, заваленные дворы, не пройти, не проехать. Убирают только на Невском проспекте, больше ничего, никому ничего не нужно», – рассказала нашему изданию одна из пенсионерок.

Другая участница уборки подчеркнула, что любит гулять по чистым и ухоженным улицам.

«Центральный район – основа основ нашего города. Мы, конечно, всегда рады, когда мы гуляем по чистым ухоженным улицам. Мы вышли с лопатами, чтобы немножко подубрать наш город», – отметила она.

Участвовавший в акции мужчина рассказал, что пенсионеры вышли на уборку улиц по собственной инициативе.

«Будем проводить зачистку насколько возможно после уборки коммунальщиков. Но это нас никто не обязывает же. Гражданская ответственность», – заявил он.

Мероприятие не осталось без внимания молодежи. Юная петербурженка поддержала начинания пенсионеров и рассказала, что вынуждена сама вместе с соседями периодически чистить свой двор, поскольку прихода коммунальщиков они дождаться не могут.

«Я уже пять лет в Питере живу, первая такая жесткая зима, когда пенсионеры сами убирают снег. Мы сами у себя под домом точно так же чистим наледь, потому что невозможно, никто не убирает», – подчеркнула девушка.

Наладить уборку улиц Смольный не может уже 2,5 месяца. Губернатор Александр Беглов провел ряд показных выездов на места, которые, однако не изменили ситуации.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть