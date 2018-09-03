03.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Происшествия, СМИ
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В центре Донецка напали на известного военкора



Неизвестный бросился на российского военного корреспондента Семёна Пегова в центре Донецка во время прямого включения с московской студией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист Артём Шейнин задавал вопрос об эмоциях военкора после трагической гибели главы ДНР Александра Захарченко, когда Пегова схватил за шиворот неизвестный мужчина военной форме.

Инцидент был исчерпан на месте.

Коллеги Пегова чуть позже прокомментировали этот инцидент.

«Семён считает это провокацией, он в порядке и не пострадал. Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака, чтобы Сёма продолжил эфир. Сейчас все на нервах, но адекватность и холодную голову надо сохранять», – отметили на канале «WarGonzo».

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