В центре Донецка обстреляли здание из огнемёта

09.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

В центре столицы ДНР неизвестные произвели выстрел из реактивного пехотного огнемёта «Шмель».

Об этом у себя в телеграмм-канале сообщает донецкий журналист Майя Пирогова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 18:30 в здание на ул. Розы Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета «Шмель». В момент выстрела здание было пустое, жертв нет. Здание оцепила полиция. На месте преступления ведутся следственные действия», – говорится в сообщении.

Отметим, что здание, находящееся по этому адресу, – нежилое, ранее там располагался Донецкий научный центр НАН.