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09.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Происшествия
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В центре Донецка обстреляли здание из огнемёта

В центре столицы ДНР неизвестные произвели выстрел из реактивного пехотного огнемёта «Шмель».

Об этом у себя в телеграмм-канале сообщает донецкий журналист Майя Пирогова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 18:30 в здание на ул. Розы Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета «Шмель». В момент выстрела здание было пустое, жертв нет. Здание оцепила полиция. На месте преступления ведутся следственные действия», – говорится в сообщении.

Отметим, что здание, находящееся по этому адресу, – нежилое, ранее там располагался Донецкий научный центр НАН.

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