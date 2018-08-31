В центре Донецка прогремел мощный взрыв

31.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Сегодня во второй половине дня в одном из ресторанов в центре Донецка прогремел взрыв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел в ресторане «Сепар» на бульваре Пушкина. На место взрыва уже прибыли многочисленные машины экстренных служб, включая полицию, ВАИ и скорую помощь. Вся территория оцеплена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

По предварительнй информации, один человек погиб и трое пострадало.