В центре Донецка снаряд НАТО разорвал ребёнка

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Украинские вооружённые формирования во вторник возобновили варварский обстрел окраин, центра и тыла Донецка. Видео и фото публикуют местные жители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С самого утра украинская артиллерия начала бить по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам города. Был зафиксирован «прилёт» по парку им. Щербакова в самом центре Донецка. Под огнём ВСУ произошло возгорание автотранспорта на территории автоцентра «КАМАЗ» (КамАЗ-Центр) в Киевском районе. В ходе продолжающегося обстрела предприятие было фактически уничтожено. К середине дня под огонь ВСУ попал и тыловой Будённовский район.

Тогда же произошёл «прилёт» в районе ТЦ «Грин Плаза» в самом центре города, в результате чего погибла 10-летняя девочка. Ребёнка буквально разорвало на части. Снаряды упали в частном секторе, погибшая девочка в этот момент находилась во дворе своего дома.

«Одна. Я берегла её, как не знаю кого. Напополам. Одна ножка там, другая там, кишки по всему двору», – кричит на кадрах убитая горем мать.

Участник обороны Славянска, а ныне боец чеченского отряда, военкор Геннадий Дубовой сообщил подробности о погибшей. Десятилетнюю девочку звали Вероника Бадина.

«Год назад ребенок поборол тяжелейшую болезнь – анемия крови. Благодаря помощи фонда Доктора Лизы она несколько лет сражалась за жизнь… Она выборола право на жизнь и эту жизнь оборвал украинский снаряд… Она больше никогда не обнимет маму, не увидит любимую куклу, не услышит школьный звонок…Тем, кто отдал приказ и выстрелил должна быть наивысшая мера наказания – смертная казнь», – написал военкор в своём тг-канале.

Работающий в Донецке военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко подчеркнул, что для того, чтобы больше не хоронить детей, нужно победить – «любой ценой и как можно быстрее».

«С каждым днём обстрелы республики становятся всё циничнее. Обстрелы ведутся крупным калибром, нацисты применяют САУ и Гаубицы калибром 152 и 155 мм, используют РСЗО различных типов. При этом на сегодняшний день преимущественно пользуются западными образцами артиллерии. Практически все выпущенные снаряды осколочно-фугасные, этот тип боеприпасов рассчитан против живой силы. А когда эти снаряды летят по жилому массиву, нетрудно догадаться, что целью должны стать мирные жители», – написал в своём тг-канале военкор.

«Я уверен, что артиллеристы с той стороны прекрасно отслеживают свою работу. Неужели у этого артиллериста ничего не ёкнуло в сердце, когда он узнал, что убил ребёнка, или женщину, или старика? А, к сожалению, именно эти слои населения становятся самыми уязвимыми при обстрелах. … Скорее всего те, кто наносят удары по городам, даже не ищут себе оправдания, списывая всё на войну и ставя мирных жителей в ранг врагов. Из ранга военных эти люди перешли в ранг преступников, которые подлежат суду. И они это прекрасно понимают. И ещё, я уверен, что они прекрасно понимают, что им конец. И что они будут в ближайшее время разбиты. Поэтому и бесятся от бессилия и всю ненависть выплёскивают на людей. При этом пачкаясь в крови мирных, лишая себя единственного шанса сдаться в плен и затем вернуться живыми домой», – добавил Руденко.

По последним данным Представительства ДНР в СЦКК, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВСУ за 5 июля 2022 года составляет 16 человек: 4 погибли и 12 ранены.