В центре Евпатории – дерзкая проукраинская диверсия

16.05.2022  11:50 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Россия


В Евпатории ночью вход в администрацию Евпатории облили желтой и голубой краской.

Видимо целью вандалов было изображение украинского флага на административном здании, но расположение цветов показывает их неосведомленность в вопросах геральдики соседнего государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории ночью вход в администрацию Евпатории облили желтой и голубой краской. Видимо целью...

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Инцидент произошел сегодня ночью. Помимо краски, к зданию подбросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась.

«Полицию вызвали сразу, они провели осмотр, все нужное изъяли, – рассказали в пресс-службе администрации Евпатории. – Здесь на Театральной площади везде видеокамеры, ускользнуть от их внимания невозможно. Надеемся, вандалов скоро найдут».
К началу рабочего дня здание от краски уже отмыли.

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