В центре Евпатории – дерзкая проукраинская диверсия
В Евпатории ночью вход в администрацию Евпатории облили желтой и голубой краской.
Видимо целью вандалов было изображение украинского флага на административном здании, но расположение цветов показывает их неосведомленность в вопросах геральдики соседнего государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Инцидент произошел сегодня ночью. Помимо краски, к зданию подбросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась.
«Полицию вызвали сразу, они провели осмотр, все нужное изъяли, – рассказали в пресс-службе администрации Евпатории. – Здесь на Театральной площади везде видеокамеры, ускользнуть от их внимания невозможно. Надеемся, вандалов скоро найдут».
К началу рабочего дня здание от краски уже отмыли.
Спасибо!
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