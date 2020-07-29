В центре Европы создан тройственный антирусский союз. Украину предупреждают о последствиях

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Главы МИД Украины, Польши и Литвы основали новый формат, назвав его «Люблинский треугольник», который основан «на традициях и исторических связях трех стран».

По информации украинского дипломатического ведомства, новый формат будет заниматься укреплением Центральной Европы и евроинтеграцией Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люблинский треугольник» подчеркивает важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Центральной Европе и мире. Наше единство способно не только укрепить наши страны, но и эффективно противодействовать общим угрозам, гарантировать безопасность и процветание нашего региона», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, участники «треугольника» договорились дружить против России на всех международных площадках.

«Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины. Как в трехсторонней координации, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ… Украина, Польша и Литва задекларировали, что не признают незаконную оккупацию Россией Крыма и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем. Они призвали Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении.

В свою очередь одесский политик Вячеслав Азаров, возглавляющий партию «Союз анархистов Украины», напоминает, что Украина уже имела печальный опыт сотрудничества с Польшей и Литвой в прошлом.

«Главы МИД Украины, Польши и Литвы объявили о новом межгосударственном союзе «Люблинском треугольнике», основанном на исторических связях этих стран. Сколько уже таких ГУАМ и прочих колониальных конструкций объявлялось и забывалось по причинам полной несовместимости. Так теперь решили поднять на щит ископаемые, как дерьмо мамонта, времена Великого княжества Литовского. Но хочется напомнить, что тогда, после очередного нашествия, был период политической несамостоятельности русских земель, которые и прибрали к рукам западные соседи. Впрочем, как и сейчас», – пишет Азаров в своем блоге.