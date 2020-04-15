В центре Карнеги считают, что пришло время России поглотить Белоруссию

15.04.2020, Москва, Елена Острякова

Эпидемия коронавируса – наиболее благоприятный момент для силового захвата Белоруссии Россией.

Об этом в своем телеграм-канале написал эксперт РСМД, автор Московского центра Карнеги Алексей Наумов, передает корреспонедент «ПолитНавигатора».

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«Игнорируя ситуацию с коронавирусом в Белоруссии, Александр Лукашенко, мне кажется, играет в очень опасную игру. Если у России есть планы силового присоединения, – сейчас самое удачное время их осуществить: ведь перед людьми реально стоит угроза эпидемии и смерти.

Не исключено, что в будущем мы сможем увидеть что-то такое: «Товарищи! Братья! Граждане республики Беларусь! От лица генералитета республики, озабоченного судьбой и безопасностью нашего народа, сообщаю: бывший президент республики Беларусь А.Г. Лукашенко, допустивший преступную халатность в отношении коронавируса, скрывавший истинную статистику заболевания и поставивший нашу страну на грань биологической катастрофы, в данный момент находится под арестом в Минске.

С целью обеспечения вашей собственной безопасности призываю вас сохранять спокойствие, соблюдать социальное дистанцирование и по возможности не выходить из дома. Республика с сегодняшнего дня начинает активную борьбу с заболеванием. Сохранение здоровья белорусского народа — наша главная цель», – фантазирует Наумов.