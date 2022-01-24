В центре хорватской столицы появилась надпись «Не трогайте Россию»

24.01.2022  14:34 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Хорватия


В столице Хорватии Загребе появилась надпись с призывом не трогать Россию.

Хорватские СМИ пестрят предположениями, кто мог быть автором, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В столице Хорватии Загребе появилась надпись с призывом не трогать Россию. Хорватские СМИ пестрят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Неизвестный или неизвестные нанесли надпись на временный забор, ограждающий реконструируемое историческое здание на площади Пера Прерадовича (в народе имеющей неофициальное, но более популярное название Цветочная площадь), расположенное как раз за памятником этому хорватскому поэту и австро-венгерскому генерал-майору.

СМИ строят различные предположения о том, кто и с какой целью мог бы оставить подобную надпись на столь видном месте, но большинство медиа приходят к выводу, что инцидент связан с информационной истерией, нагнетаемой в хорватских, европейских и прочих западных СМИ по поводу «вторжения России на Украину».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть