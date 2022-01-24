В центре хорватской столицы появилась надпись «Не трогайте Россию»

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В столице Хорватии Загребе появилась надпись с призывом не трогать Россию.

Хорватские СМИ пестрят предположениями, кто мог быть автором, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неизвестный или неизвестные нанесли надпись на временный забор, ограждающий реконструируемое историческое здание на площади Пера Прерадовича (в народе имеющей неофициальное, но более популярное название Цветочная площадь), расположенное как раз за памятником этому хорватскому поэту и австро-венгерскому генерал-майору.

СМИ строят различные предположения о том, кто и с какой целью мог бы оставить подобную надпись на столь видном месте, но большинство медиа приходят к выводу, что инцидент связан с информационной истерией, нагнетаемой в хорватских, европейских и прочих западных СМИ по поводу «вторжения России на Украину».