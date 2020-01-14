В центре Киева беспорядки. Наци бросаются под машины

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько сотен украинских аграриев и националистов устроили в центре Киева акцию протеста против снятия моратория на продажу земли.

Видеозапись протестов опубликовали в пресс-службе Национального корпуса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия участники акции протеста перекрыли автодвижение на нескольких улицах в правительственном квартале Киева.

Для того, чтобы не пропустить пытающихся проехать водителей, протестующие ложились на дорогу под колёса автомобилей.

Однако раз в 10-15 минут протестующие уходят с дороги и пропускают скопившиеся автомобили.

Примечательно, что в ходе мероприятия блокировали далеко не все машины – некоторые автомобили митингующие пропускали без задержки.

Многие жители Киева, которые не смогли проехать по центру столицы, были крайне возмущены этой акцией протеста.

«Вы не должны киевлянам создавать проблемы на дороге, это не метод, вы поймите. Власть не будет в любом случае вас слышать, плевать она на вас хотела, эта власть, надо по-другому с ней бороться. А вы простым людям, которые опаздывают на работу, перекрываете дорогу.

Посмотрите на эти лица – вы ведь как зомби ходите по кругу. Зомбиленд самый настоящий. Вместо того, чтобы идти под суд и чего-то добиваться. вы здесь кругами, как зомби, ходите. Это неправильно», – возмутилась одни из жительниц Киева, которой не дали проехать, по её словам, на работу.

В ходе мероприятия митингующие ходили по автодорогам кругами, держа в руках плакаты с надписями: «Продажа земли – продажа будущего», «Защитите фермеров», «Нет продаже украинской земли».

Отметим, в то время, пока центр украинской столицы был практически парализован, под стенами здания Верховной рады было относительно спокойно, там собралось только около сотни протестующих.

В пресс-службе Нацкорпуса также сообщили, что нескольких протестующих задержали правоохранители.