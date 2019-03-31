В центре Киева началась эвакуация

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Неизвестные в Киеве сообщили о минировании отеля «Украина», сейчас из него эвакуировано около 150 человек, на месте работают кинологи и сапёры.

Об этом сообщили в пресс-служебе МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Происходит эвакуация около 150 человек.

Киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской. По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки «объекта» и прилегающей к нему территории», – написали в пресс-службе

Отметим, именно в этом отеле остановились наблюдатели за выборами украинского президента от международных организаций.