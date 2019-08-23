23.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В центре Киева нацисты объясняли «слугам народа», что является «приоритетом нацбезопасности»

Украинские националисты из «Национального корпуса» и боевики полка «АЗОВ» устроили марш по центральным улицам Киева к офису президента страны.

Праворадикалы требовали отказаться от идеи объединения Министерства молодежи и спорта, Минкультуры и Мининформполитики в одно ведомство.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По их мнению, это угрожает «национально-патриотическому воспитанию», которым в нынешнем Минмолодежи занимается небольшой отдел из семи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня есть угроза, что сфера национально-патриотического воспитания может просто исчезнуть. Если объединятся три министерства, создастся одно большое гуманитарное, представьте, где будет сфера национально-патриотического воспитания, которая и сейчас в Министерстве молодежи и спорта занимает лишь небольшую часть от всего объема работы, которую выполняет министерство.

Если это будет объединение трех, то сфера национально-патриотического воспитания просто может потеряться. Потому наша акция посвящена именно тому, чтобы мы обратили внимание к этой сфере, к ее важности, что эта сфера является приоритетом национальной безопасности, приоритетом всех сфер государственной политики, которые есть в Украине», – заявил один из выступающих под офисом президента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть