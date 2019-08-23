В центре Киева нацисты объясняли «слугам народа», что является «приоритетом нацбезопасности»

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты из «Национального корпуса» и боевики полка «АЗОВ» устроили марш по центральным улицам Киева к офису президента страны.

Праворадикалы требовали отказаться от идеи объединения Министерства молодежи и спорта, Минкультуры и Мининформполитики в одно ведомство.

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По их мнению, это угрожает «национально-патриотическому воспитанию», которым в нынешнем Минмолодежи занимается небольшой отдел из семи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня есть угроза, что сфера национально-патриотического воспитания может просто исчезнуть. Если объединятся три министерства, создастся одно большое гуманитарное, представьте, где будет сфера национально-патриотического воспитания, которая и сейчас в Министерстве молодежи и спорта занимает лишь небольшую часть от всего объема работы, которую выполняет министерство.

Если это будет объединение трех, то сфера национально-патриотического воспитания просто может потеряться. Потому наша акция посвящена именно тому, чтобы мы обратили внимание к этой сфере, к ее важности, что эта сфера является приоритетом национальной безопасности, приоритетом всех сфер государственной политики, которые есть в Украине», – заявил один из выступающих под офисом президента.