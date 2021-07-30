В центре Киева нацисты, полицаи и ЛГБТ устроили беспорядки и драку

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В центре Киева попытка провести параллельно акцию украинских нацистов и представителей ЛГБТ вылилась в столкновения с полицией.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители любителей нетрадиционного секса запланировали устроить «рэйв-прайд» прямо у офиса президента, однако акция на тот момент так и не началась. В то же время националисты хотели одновременно устроить митинг протеста.

Радикалы вынесли транспарант «Зеленский, останови кринж!» с раскрашенным в цвета ЛГБТ последним словом. Также националисты кричали «Ганьба!», «ЛГБТ и полиция – одна коалиция», а также намекали правоохранителям, что те забыли 2014 год.

Кроме того, наци вели себя нарочито вызывающе, оскорбляли полицейских в лицо, говорили, что они «гомосексуалисты, как и их руководство, и Зеленский, и руководитель офиса президента».

Также митингующие выкатили инвалидную коляску с табличкой «Пункт помощи ЛГБТ» и красным крестом.

Ожидаемо, словесная перепалка переросла в потасовку, полицейские использовали резиновые дубинки и баллончики с газом, чтобы оттеснить националистов к Институтской и не пустить их на площадь перед офисом Зеленского.

«Мы думали, что полиция разграничит две акции. Наша – акция разных организаций против того, чтобы политизировались сексуальные ориентации. Мы собрались, сначала они перестали пропускать туда людей, потом прошмонали нас, конфисковав газовые баллончики и ножи. А после того, как прошмонали, объявили, что площадь заминирована и, использовав газовые баллончики, оттеснили нас сюда», – жаловался один из радикалов, который особо рьяно оскорблял полицейских.

Далее националисты попытались взять инициативу в свои руки. Они заблокировали автомобиль с аппаратурой для ЛГБТ-рейва и начали утверждать, что машина заминирована.

Тем не менее, акция «меньшинств» всё-таки началась в оцеплении полиции, однако на площадь более никого не пускали или пропускали по каким-то специальным документом.

Радикалы со стороны Институтской также продолжили свой митинг, однако многие уже разошлись.

Отметим, что в дискотеке для гомосексуалистов среди прочих планировала участвовать Dj Nastia – супруга депутата Верховной рады прошлого созыва от партии экс-президента Порошенко, действующего члена Набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко.