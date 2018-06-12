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В центре Киева нацисты С14 героически победили баннер «Хлеб»
В украинской столице силами националистов был снят баннер «одиозного российского бизнесмена».
Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил координатор нацистской группировки С14 Сергей Мазур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С14 сняло баннер российского одиозного бизнесмена Германа Стерлигова. Украинофоба и спонсора ДНР и ЛНР», – говорится в сообщении.
С14 привели ссылку четырёхлетней давности с сумбурными призывами Стерлигова взрывать ЛЭП по всей территории Украины для борьбы с хунтой.
«Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются. Соседи говорят будто арендует журналистка 112 для пошива церковной одежды. Планируем наведаться еще раз, чтобы проверить что за «цех» у них и почему вывешивают это дерьмо», – пригрозили нацисты.
Метки: Герман Стерлигов, С14, хлеб
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