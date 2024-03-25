В центре Киева продают стейки «Дарья Дугина» и блюдо «Крокус-сити»

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В расположенном в центре Киева баре начали подавать меню, насмехающееся над трагедией в «Крокусе».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский арт-бар «Офензива» на Подоле ввёл в своё меню сет «Крокус-сити», по названию концертного зала в Москве – это блюдо, которое стоит 250 гривен, в него входят картофель фри, луковые кольца, жаренная моцарелла. Также заведение предлагает посетителям стейк «Дарья Дугина» и сэндвич «Навальный», – сказал ведущий.

«Чему удивляться. Некоторые наши турбопатриоты благополучно поставляют фактаж для российской пропаганды. Мы же заинтересованы в том, чтобы нам помогали, чтобы ЕС и США нас поддерживали. А там та же «RT» будет активно смаковать», –рассуждал Золотарев.

Он подчеркнул, что бандеровцы сами показывают всему миру свою нацистскую натуру, и за это страдает вся страна.

«Есть и другие примеры. Мемуары Анте Павелича, который наиболее мерзкий среди пронацистских диктаторов в Европе. Или Тернопольский облсовет, который воздал почести ветерану дивизии СС «Галичина» после того скандала в Канаде. Это надо быть… уж очень дальше своего носа не видеть, что это потом будет прилетать к нам бумерангом. К сожалению, миссия наших турбопатриотов – делать сильнее всё то, с чем на словах активно борются», – добавил эксперт.