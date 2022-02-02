В центре Киева произошло побоище со стрельбой из автоматов

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Новости Украины

В центре Киева совсем недалеко от здания СБУ и ГУ Нацполиции украинские радикалы устроили драку с охранниками одного из пункта обмена валют.

Отметим, что это далеко не первый «штурм» националистами данного коммерческого заведения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активисты» группировки «Украинское знамя» пришли в обменник с обвинениями в том, что его сотрудники совершают денежные переводы в ДНР и ЛНР. До этого было уже несколько попыток «штурма», однако охрана стрельбой в воздух отгоняла нападавших.

«Там мутные типы, которые занимаются финансированием ОРДЛО с помощью криптовалюты», – объяснял один из участников акции.

Наци набросились на охрану, которую называли террористами из Донбасса, однако неожиданно для себя получили отпор. Один из охранников, когда радикалы начали их откровенно избивать, несколько раз выстрелил из пистолета в воздух и распылил газовый баллончик, после чего «налётчики» буквально высыпались из помещения.

Эпопея продолжилась на заднем дворе обменника. Националисты снова напали на охранников и нескольким из них разбили лицо, после чего сотрудники пункта попытались утихомирить нападавших выстрелами из автоматического оружия, что сразу же возымело эффект. Одному из заводил даже пришлось кричать матом на пустившихся в бегство «побратимов». В то же время перешедшие в контрнаступление охранники нанесли увечья одному из самых активных националистов.

При этом нападающие тут же подняли крик и даже успели пустить в соцсетях слух, что их товарища подстрелили «террористы, работающие на ЛДНР», что с удовольствием подхватили в Сети.

На место прибыла полиция, и в результате перепалки, переходящей в потасовку, за невменяемое поведение был задержан «раненый», который тут же начал кричать, что он «журналист», и обвинять правоохранителей в «беспределе». Мужчину «с травмой челюсти» скрутили и повели к патрульной машине. В это время «пострадавший» внезапно потерял сознание.

По словам участников беспорядков раненым оказался экс-боевик «АТО» из полка «Святая Мария» Алексей Середюк.

Националиста погрузили в карету скорой помощи, после чего правоохранители занялись остальными участниками «акции».

По информации Нацполиции, в результате столкновений два человека было госпитализировано, ещё 14 задержаны и доставлены в райуправление полиции.

«По факту хулиганских действий в центральной части города начато уголовное производство Предварительно установлено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента участники конфликта совершили несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате никто не пострадал. В настоящее время с доставленными общаются следователи», – сообщили правоохранители.